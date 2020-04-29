Экономика: Обвал цен поможет Газпрому в битве с США

29.04.2020, 20:53, Новости дня

Главный рынок сбыта для Газпрома уже второй год испытывает серьезные проблемы. Обвал нефтяных цен вместе с карантином только подлили масла в огонь. Цены на газ в Европе стали даже ниже, чем внутри России, что еще недавно, казалось, нонсенсом. Падение доходов Газпрома неизбежно, но эта уникальная ситуация может помочь российской компании устоять в ожесточенной борьбе с США за европейской рынок.

Чистая прибыль Газпрома по МСФО в 2019 году оказалась на 17% ниже 2018 года, выручка от продажи газа снизилась на 12%. На Европе Газпром зарабатывает больше всего, однако европейский рынок штормит. Продажи российского газа снизились на 10,9 млрд кубометров или на 4%, а средняя цена на газ сократилась на 12% в рублях и на 15% в долларах.

В этом году финансовые показатели Газпрома могут стать еще хуже. В среднем по 2020 году можно ожидать сокращения экспорта газа на 8-10%, снижения выручки на 12-15%, и прибыли на 30-40%, ожидает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Из-за сокращения выручки бюджет РФ недополучит порядка 185 млрд рублей доходов в виде выплаты налогов Газпромом, в том числе налога на прибыль, отмечает аналитик Александр Осин из «Фридом Финанс». Эта величина сравнима с величиной роста доходов бюджета за месяц от повышения в начале 2019 году ставки НДС, добавляет он.

«Если прошлый год называли периодом идеального шторма на газовом рынке Европы, то сейчас шторм стал еще более идеальным. К проблемам прошлого года добавилось сокращении спроса со стороны промышленности и электроэнергетики.

В Европе немножко подрос уровень потребления газа в бытовом секторе, потому что народ сидит дома, однако рост потребления в бытовом секторе не способен восполнить потери в других секторах», – говорит газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетический безопасности, преподавать Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Это зимой на газовом рынке Европы оказалось слишком много газа. Во-первых, из-за рекордных объемов закачанного газа в европейские подземные хранилища. Газпром и Европа подстраховались на случай газовой войны с Украиной. Но кризис удалось предотвратить, транзит через Украину продолжился.

Это совпало с аномальной теплой зимой в Европе – вторая причина превышения предложения над спросом. Это еще больше обвалило цены на газ в Европе, которые и так были на исторических минимумах в 2019 году. К этому прибавилась третья беда в виде черного лебедя – падение потребления из-за пандемии и ухода на изоляцию сначала Китая, а потом и Европы.

Спрос на газ в Китае начал падать еще с февраля. Это вынудило многих поставщиков СПГ перенаправить свои танкеры в Евросоюз, который оказался завален сжиженным природным газом. И это снова обвалило цены в ЕС.

Для понимания: сначала Газпром ожидал, что средняя цена на газ в 2020 году составит 200 долларов за тысячу кубометров, потом несколько раз пришлось снижаться прогноз. Теперь Газпром планирует в этом году поставить в Европу 166,6 млрд кубометров газа при средней цене в 133 доллара за тысячу кубометров.

Однако по факту уже в марте этого года средняя цена на газ по газпромовским контрактам упала ниже 100 долларов – до 98 долларов, а на спотовом рынке Европы – до 76-80 долларов, указывает Юшков. А

в апреле произошло вообще уникальное событие для газового рынка Европы и России. Впервые цены на газовом хабе в Европе оказались ниже, чем на российском рынке.

Так, 22 апреля цены на газ в европейских хабах Великобритании и Нидерландов (с поставкой на следующий день) упали до 43 и 67 долларов за тысячу кубометров. Тогда как для потребителей Южного федерального округа они составили 67 долларов за тысячу кубометров, Ленобласти – 63 долларов, Москвы – 65 долларов, писал РБК со ссылкой на расчеты экспертов.

«Газпром всегда говорил, что российский рынок дотационный, поэтому надо поднимать тарифы для российских потребителей. Но вот наступило время, когда поставлять на внутренний рынок Газпрому оказывается выгодней, чем на внешний рынок. Это уникальная ситуация», – говорит Игорь Юшков.

Другое дело, добавляет собеседник, что на внутреннем рынке всех маржинальных потребителей, а именно промышленность, забрали себе «Новатэк» и «Роснефть», которые в отличие от Газпрома могут давать скидки потребителям. В итоге у Газпрома большинство потребителей в РФ – это население и ЖКХ, то есть самые ненадежные покупатели. «Это самые проблемные покупатели газа, для которых характерна высокая доля неплатежей, и сильная цикличность потребления газа. Зимой, когда наступают сильные морозы, население значительно увеличивает запросы на потребления на одну-две недели. Ради этих одной-двух зимних недель Газпром как гарантирующий поставщик содержит большие резервные мощности, чтобы один раз в год их запустить. У «Новатэка» и Роснефти таких проблем нет, так как они не гарантирующие поставщики, и потребление у промышленности находится весь год на стандартном уровне», – рассказывает Юшков.

Что касается Европы, то именно там развернется настоящая газовая война между поставщиками. «В Европе сильное падение спроса во втором и третьем кварталах на фоне высокого заполнения ПХГ могут спровоцировать ситуацию, схожую с нефтяным рынком. Основная интрига будет в том, кто сократит поставки – производители сетевого газа или СПГ, и будут ли они применять весь арсенал методов неэкономической конкуренции», – отмечают эксперты Центра энергетики Московской школы управления Сколково в своем новом исследовании «Коронакризис: влияние COVID-19 на ТЭК в мире и в России».

Игорь Юшков считает, что борьбу с американским СПГ на европейском рынке в этом году Газпрому удастся выиграть. Он сохранит свою долю на рынке – более трети. Хотя с финансовой точки зрения год будет не очень хорошим.

Цены на газ в Европе в этом году обещают быть рекордно низкими за всю историю, говорит эксперт. Спрогнозировать цены, конечно, сложно, так как это зависит от многих факторов. Но Юшков допускает, что к сентябрю-октябрю 2020 года стоимость газа по газпромовским контрактам с привязкой к нефти (а это 70% всех долгосрочных поставок) может упасть до 65 долларов за тысячу кубометров.

«В долгосрочных контрактах Газпрома с нефтяной привязкой, цена рассчитывается исходя из цен на нефть с лагом в 6-9 месяцев. Стремительное падение цен на нефть началось после отказа от нефтяной сделки в рамках ОПЕК+ 6 марта. В начале марта они были в районе 48-50 долларов за баррель, а в апреле упали до 20 долларов и ниже. Это приведет к редкому падению цен на газ в сентябре-октябре в газпромовских контрактах», – поясняет собеседник. Тогда как цены на споте, наоборот, могут к этому моменту вырасти, если начнется восстанавливаться спрос в Европе после отмены карантина и перед отопительным сезоном. «С одной стороны, Газпром начнет получать еще меньше денег за продажу газа в Европу, с другой – объемы поставок могут возрасти во втором полугодии по мере восстановления потребления. Российский газ в Европе окажется более конкурентоспособным по сравнению с сырьем на спотовом рынке, в том числе СПГ», – считает Юшков.

Падение цен на нефть уже привело к увеличению проблем с поставками американского газа в Европу и Азию. «Наблюдается значительное количество отказов покупателей от ранее законтрактованных объемов СПГ. Поставки СПГ из США стали совершенно невыгодны по всем направлениям, так как региональные цены упали до исторических минимумов. Экономика спотовых поставок отрицательная. В этом случае выигрывают поставки по долгосрочным контрактам», – считает Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер».

Из-за низких цен в Европе ряд проектов по сжиженному природному газу может быть отложен. «В феврале-марте спрос на газ в Китае из-за карантина упал, поэтому весь СПГ хлынул на европейский рынок. Однако во втором полугодии спрос со стороны Китая начнет восстанавливаться, поэтому часть объемов СПГ уйдет с европейского и вернется на китайский рынок», – поясняет эксперт ФНЭБ.

Интересная ситуация может сложиться с СПГ из США. Американцам, скорее всего, придется отложиться свои планы по выдворению российского газа с европейского рынка. «Добыча сланцевого газа в США в последние годы и так была нерентабельна. Она выживала только благодаря тому, что сланцевые компании компенсировали убытки от продажи сланцевого газа доходами от продажи сланцевой нефти. Но сейчас американские компании существенно сократят добычу сланцевой нефти из-за низких цен, а значит им нечем будет компенсировать убытки от добычи сланцевого газа. Это приведет к снижению добычи сланцевого газа и росту цен на газ внутри США», – рассказывает отраслевой эксперт.

В итоге американский СПГ может естественным путем уйти с европейского рынка, так как поставки в ЕС при столь низких ценах будут невыгодными. Это, наверное, единственный положительный момент, который может извлечь из этой непростой ситуации Газпром.

Часть СПГ США будут экспортировать в Азию, где цены будут более высокими, а остальные объемы могут быть не экспортированы, а потреблены внутри страны, не исключает эксперт.

Еще один важный момент – это исход переговоров с поляками по транзиту газа по трубопроводу Ямал – Европа. Контракт с ними заканчивается буквально 16 мая 2020 года, и он может не быть продлен. «Учитывая низкий спрос на газ в Европе и наличие у Газпрома транзитных мощностей, особой нужды в польском транзите у РФ нет. Газпром может доставить в Европе достаточное количество газа в этом году без использования газопровода Ямал-Европа», – считает Юшков.

Главное для Газпрома – сохранить свою долю на европейском рынке в эти тяжелые годы, даже если придется торговать себе в убыток. Потому что в перспективе европейский рынок вернет свою привлекательность. Газпром ожидает, что цены на газ в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастут в два-три раза в течение нескольких лет при условии быстрого снижения числа случаев заболевания коронавирусом, например, при появлении эффективной вакцины от него, сообщил начальник управления долгосрочных программ развития Газпрома Кирилл Полоус.

Теги:

цены на газ

,

поставки газа