Рустам Солнцев: “Андрей Малахов больше не пригласит в студию Гогена Солнцева и его жену”

29.04.2020, 20:53, Разное

Рустам Солнцев выразил личное мнение, объявив, что Андрей Малахов больше никогда не пригласит в свою студию Гогена Солнцева и его жену. Блогер убеждён, журналист устал от выходок эпатажной пары, и не хочет работать с возлюбленными.

На протяжении длительного периода зрители передач, которые ведёт Андрей Малахов, следили за перипетиями отношений Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович. Пара демонстрировала сильные чувства, порой прерывающиеся эмоциональными моментами. Особенно велико было внимание аудитории, когда экс-участник реалити-шоу “Дом-2” взял в жёны свою немолодую избранницу. Тем не менее, с течением времени пара стала всё реже появляться в передачах, и медиаэксперт Рустам Солнцев рассказал, почему это происходит. Кроме того, он сделал прогноз, заявив, что телеведущий больше никогда не станет работать с мужем и женой.



Он убеждён, Андрей Малахов устал из-за выходок Гогена Солнцева и его супруги, и у него больше нет желания участвовать в их выяснении отношений. Интерес журналиста иссяк, а потому и зрители вскоре позабудут в большинстве об эпатажных гостях.