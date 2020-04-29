Квартальное снижение ВВП США назвали «прелюдией» к основному удару по экономике

29.04.2020, 20:53, Новости дня

Итоги первого квартала 2020 года для ВВП США, который сократился на 4,8%, – всего лишь прелюдия к гораздо более глубокому падению во втором квартале, и оно может быть серьезнее почти в десять раз, сообщил управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

«Опубликованная экономическая статистика за первый квартал подразумевает падение ВВП США на 4,8%, что является рекордным со временем глобального финансового кризиса-2008. Однако профессионалы – инвестиционщики предполагают, что эти результаты будут всего лишь прелюдией к тому, что ожидает американскую экономику во втором квартале. По разным оценкам, годовое падение ВВП может составить до 40%, на фоне выходящих из бизнеса малых и средних предприятий и массовых заявлений по безработице», – отметил эксперт РИА «Новости».

Инвестор отметил, что если эти ожидания оправдаются, то это падение будет самым существенным квартальным падением экономики за всю историю ведения статистики (с 1947 года).

Шостак при этом подчеркивает, что падение было ожидаемым. С начала введения жестких ограничений на фоне коронавируса было понятно, что «основной удар» придется на второй квартал, ведь первый включал в себя еще оптимистические цифры январско-февральского периода.

В основе прогноза по второму кварталу текущего года лежит резкое сокращение потребительских затрат, на которые приходится 70% общей экономической активности в стране. Исходя из того, что потребительская активность в первом квартале сократилась на 7,6%, можно сделать вывод о линейной зависимости этого показателя и ВВП.

По словам эксперта, на ситуации негативно сказываются и другие зависимые факторы – резкое снижение инвестиций бизнеса (падение в первом квартале на 2,6%) и особенно инвестиций в оборудование (на 15%).

«То есть видим, что бизнес предпочел резко сократить инвестиции в рост. Каковы перспективы? Несомненно, американская экономика уже вступила в одну из самых сильных рецессий новейшего периода истории», – сказал Шостак.

Инвестор советует не ожидать, что после снятия карантина спрос восстановится и все будет как прежде.

«Надежды на V -образное восстановление экономики во второй половине этого года могут оказаться более чем призрачными. Американские потребители навряд ли будут с прежней охотой спешить посещать рестораны, магазины и кинотеатры (хотя бы потому, что многие густонаселенные штаты сохранят длительные местные ограничения на работу этих заведений)», – отметил он.

Он также посоветовал не ждать резкого возвращения докризисных объемов авиаперевозок и турпотока.

Шостака считает, что «скорее всего, американцы предпочтут отдых дома и путешествия на машинах поездкам в страны, где совсем еще недавно бушевал вирус, тем более что цены на бензин относительно небольшие». Американцы с прежней силой не побегут и в открывшиеся рестораны.

«Новое потребление будет восприниматься только через призму повышенных мер личной безопасности в общественных местах, что станет новой психологической нормой для американцев. Похожее сейчас наблюдается в «победившем кризис» Китае, где местные авиаперевозки все еще не превысили 40% докризисного уровня и где заполняемость ресторанов не превышает 15-20%. Большим отягощающим обстоятельством будет являться скорость, с которой будут восстанавливаться потерянные рабочие места», – сказал он.

По мнению эксперта, основной надеждой является возвращение уровня промышленного производства как отрасли, в меньшей степени затронутой медицинским кризисом.

«Все это позволяет с высокой степенью уверенности предположить, что возрождение экономики США будет скорее L-образным, то есть более длительным и напрямую зависящим от освобождения от страхов занятого (а не безработного) рядового американского потребителя», – подытожил Шостак.

Напомним, в первом квартале 2020 года ВВП США, по предварительным оценкам, упал на 4,8% в годовом выражении.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус толкает американскую экономику в пропасть.