Антикоррупционный суд Украины взыскал с Микитася 30 млн грн залога

29.04.2020, 20:50, Новости дня

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взыскал в доход государства 30 млн грн залога, внесенного бывшим нардепом и президентом “Укрбуда” Максимом Микитасем в деле о злоупотреблениях недвижимостью Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на странице в Telegram.

“Это первые в истории нашей страны случаи взыскания залогов такого размера. Офис президента искренне верит, что вскоре граждане Украины увидят и первые приговоры по делам о топ-коррупции. Ведь ВАКС был создан именно для преодоления коррупции среди чиновников”, – говорится в сообщении.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что Микитасю назначен новый залог размером 100 млн грн. И теперь он должен оплатить еще 50 млн.

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

20 января пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину.

Микитась фигурирует в еще одном уголовном производстве. Его обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю Любечской объединенной территориальной общины Черниговской области. Это уголовное производство передали в суд.

20 апреля ВАКС отказал прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры во взятии под стражу Микитася. Во время заседания прокурор заявил, что Микитась не внес 100 млн грн залога, назначенного в качестве альтернативы мере пресечения.