Пандемия коронавируса. В Испании за сутки из больниц выписали рекордное число пациентов

29.04.2020, 20:50, Новости дня

За последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в Испании скончалось 325 человек, сообщило 29 апреля министерство здравоохранения страны.

Это на 24 больше, чем сутками ранее. Общее количество жертв, таким образом, увеличилось до 24 275.

Коронавирус подтвержден у 212 917 жителей Испании (+2144 за последние сутки).

От COVID-19 вылечилось 108 947 испанцев. За последние 24 часа из больниц выписали 6399 пациентов, что является самым высоким показателем с начала вспышки эпидемии, отметила газета El País.

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших и третье – по числу летальных случаев.

В Испании до 10 мая действует режим чрезвычайного положения. С 26 апреля в стране начали ослаблять карантин, в частности детям до 14 лет разрешили гулять до часа в день в сопровождении взрослого.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,1 млн человек, более 219 тыс. из них скончались, а 957 тыс. вылечились.