 

ГБР открыло уголовное производство по факту нападения полицейских на журналиста hromadske

29.04.2020, 20:50, Новости дня

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий, сопровождаемого насилием, в связи с нападением полицейских на журналиста телеканала hromadske Богдана Кутепова, сообщается на сайте ГБР.

В бюро заявили, что производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины открыто на основании материалов СМИ.

Инцидент произошел сегодня около 12.00 возле здания Кабинета Министров. Кутепов вместе с коллегой снимали митинг предпринимателей, которые выступали против карантина. К ним подошло несколько патрульных полицейских и, как слышно на видео, опубликованном телеканалом, призвали журналистов покинуть проезжую часть. Позже журналисты снимали митинг с холма на противоположной от Кабмина стороне дороги. Полицейские попросили покинуть и этот район. Кутепов отказался, после чего полицейские вытолкали его с газона. “Или забираешь [камеру], или я сломаю”, – сказал один из полицейских журналистам. 

По данным hromadske, Кутепову сломали стабилизатор для камеры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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