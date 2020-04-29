 

Коронавирус выявили у 148 сотрудников Роскосмоса

29.04.2020, 20:48, Новости дня

Число выявленных случаев коронавируса среди сотрудников предприятий Роскосмоса увеличилось до 148, четверо умерли, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 18.15 29.04.2020. Всего заболевших – 148, выздоровевших – 12, умерших – 4», – написал Рогозин в Twitter.

27 апреля сообщалось, что коронавирусом заражены 111 работников ракетно-космической отрасли. На тот момент говорилось о трех умерших.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Робочерепаха не повлияла на поведение рыб

17.04 / В Кремле заявили об отслеживании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне

28.04 / Главный инфекционист США заявил о неизбежности новой вспышки коронавируса

16.04 / Правительство поручило использовать незарегистрированный препарат для лечения COVID-19

20.04 / Кремль анонсировал совещание Путина по ситуации с коронавирусом

04.04 / Следователи начали выемку документов управляющей компании в Орехово-Зуево после взрыва

26.03 / Врачи больницы имени Боткина вылечили 10-летнюю девочку от коронавируса

22.04 / Около 15 автомобилистов с коронавирусом задержали и отправили в больницы в Москве

28.04 / Лавров и Зариф осудили оружейное эмбарго США против Ирана

17.04 / Нарушившая самоизоляцию торговка напала на полицейских в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска