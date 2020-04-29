 

В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков до 11 мая

29.04.2020, 20:48, Новости дня

Действие пропускного режима для поездок на транспорте по Подмосковью продлили до 11 мая включительно, ранее выданные рабочие пропуска необходимо будет продлевать или оформлять новый, сообщается в постановлении губернатора Московской области Андрея Воровьева.

«Цифровые пропуска, оформленные со сроком действия до 30 апреля 2020 года, продолжают действовать до 4 мая 2020 года включительно. При этом житель для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска после 4 мая 2020 года обязан в период до 4 мая 2020 года продлить действующий цифровой пропуск либо оформить новый цифровой пропуск. Продление срока действия цифрового пропуска либо оформление нового цифрового пропуска осуществляется на срок до 11 мая 2020 года включительно», – говорится в документе.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, в какие регионы РФ из-за COVID-19 введен въезд по пропускам. Кроме того, правительство Москвы разъяснило, почему не стало автоматически продлять цифровые пропуска до 11 мая.



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