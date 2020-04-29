Актер Манучаров предложил помощь малому бизнесу

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29.04.2020, 20:48, Новости дня

Заслуженный артист России, актер театра и кино Вячеслав Манучаров предложил свою помощь малому и среднему бизнесу, заявив о готовности бесплатно размещать рекламу предпринимателей в сториз своего Instagram.

«Друзья, говорят, 12 мая правила изоляции будут ослаблены. Дай Бог к началу лета вернемся к нормальной жизни. А чтобы было, куда возвращаться, я решил поддержать достойных предпринимателей нашей страны. Я отдаю сторис своего инстаграма для рекламы малого и среднего бизнеса. Бесплатно! Поэтому уважаемые коммерсанты, пишите в директ, присылайте ссылки на свои онлайн магазины. Надеюсь, это вам хоть немного поможет!» – написал он в Instagram.

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Друзья, говорят, 12 мая правила изоляции будут ослаблены. Дай Бог к началу лета вернёмся к нормальной жизни. А, чтобы было, куда возвращаться, я решил поддержать достойных предпринимателей нашей страны. Я отдаю сторис своего инстаграма для рекламы малого и среднего бизнеса. Бесплатно! Поэтому уважаемые коммерсанты, пишите в директ, присылайте ссылки на свои он-лайн магазины. Надеюсь, это вам хоть немного поможет! #коронавирус #самоизоляция #предпринимательство #малыйбизнес #малыйбизнесбольшойстраны

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov) 29 Апр 2020 в 4:38 PDT

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 5 мая подготовить параметры выхода из режима ограничений, которые могут начать постепенно отменять с 12 мая.



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