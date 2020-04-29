Детские психологические травмы увеличивают риск болезней сердца и смерти

29.04.2020, 20:42, Разное

У людей, которые в детстве столкнулись с различными факторами, травмирующими психику, выше риск развития сердечно-сосудистых болезней в течение жизни. Этот риск связан не только с общим состоянием здоровья. Научная работа, которая показала это, была опубликована в Journal of the American Heart Association.

Травмирующим опытом или неблагоприятными факторами ученые называли вербальное, эмоциональное и физическое насилие, а также проживание с людьми, которые злоупотребляют алкоголем или наркотиками.

Люди, которые часто сталкивались с подобными детскими травмами, страдают от болезней сердца на 50% чаще, чем те, кто был мало знаком с такими проблемами. Даже у тех, кто подвергался таким видам насилия в умеренных количествах, риск смерти в среднем возрасте был выше на 60%.

Ученые указывают, что у детей, на которых действуют перечисленные неблагоприятные факторы, развивается комплексный биологический и поведенческий ответ на стресс. Ранее исследования показывали, что детские травмы приводят к нездоровым механизмам психологической адаптации, включая курение и неправильное питание. Они могут вызывать появление традиционных факторов риска сердечно-сосудистых болезней: гипертонии, ожирения, диабета и воспаления.

Но новое исследование показало, что эти факторы не могут объяснить полностью болезненное влияние детского травматического опыта на здоровье сердца и риск смерти. Ученые пришли к выводу, что существуют факторы риска болезней сердца у людей с детскими травмами, которые ученым и врачам еще не известны.

В исследовании авторы проанализировали данные о 3646 участниках. Они были включены в исследование в возрасте 18-30 лет, за ними наблюдали не менее 30 лет. 20% из них сообщали, что часто сталкивались с травмирующими факторами в детстве.

Ученые подчеркивают, что детям, которые сталкиваются с травмирующими факторами в детстве, требуется особое внимание со стороны системы здравоохранения. Вместе с тем, нужна система профилактики таких неблагоприятных факторов, которая должна включать не только медицинских работников.