Помпео заявил об угрозе голода в Северной Корее

29.04.2020, 20:40, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Соединенные Штаты внимательно следят за сообщениями о здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына, добавив, что существует реальная опасность голода в этой стране в связи со вспышкой коронавируса.

Северокорейские СМИ не сообщали о местонахождении Ким Чен Ына с тех пор, как он председательствовал на официальном мероприятии 11 апреля. Это вызвало слухи и спекуляции на тему состояния здоровья Ким Чен Ына и вызвало обеспокоенность по поводу возможной нестабильности в стране, обладающей ядерным оружием и угрожающей своим соседям и Соединенным Штатам.

«Мы его не видели. У нас нет никакой информации, чтобы сообщить сегодня, мы внимательно следим за ней», – сказал Помпео телеканалу Fox News после того, как его спросили о противоречивых сообщениях о состоянии здоровья Кима.

Госсекретарь сказал, что Соединенные Штаты также серьезно изучают ситуацию в Северной Корее, граничащую с Китаем, с учетом рисков, связанных с коронавирусом.

«Существует реальный риск того, что в Северной Корее будет голод, будет нехватка продовольствия, – добавил он. – Мы внимательно следим за каждой из этих вещей, поскольку они реально влияют на нашу миссию, которая в конечном итоге сводится к задаче денуклеаризации Северной Кореи».

Позднее, на пресс-конференции в Госдепартаменте, Помпео отметил, что Соединенные Штаты будут и впредь уделять основное внимание денуклеаризации Северной Кореи, «независимо от того, что там происходит».

Президент США Дональд Трамп трижды встречался с Кимом в 2018 и 2019 годах, пытаясь убедить его отказаться от программы создания ядерного оружия, которая угрожает Соединенным Штатам. Пока переговоры зашли в тупик, однако Трамп продолжает сохранять хорошие личные отношения с главой КНДР.

Сообщается, что на этой неделе в Пекин из Пхеньяна должна прибыть делегация, чтобы обсудить вопросы торговли и поставок продовольствия в КНДР, так как вспышка коронавируса серьезно нарушила снабжение Северной Кореи продуктами питания.

Обнищавшая и изолированная Северная Корея испытывает постоянную проблему нехватки продовольствия. По оценкам Южной Кореи, во время голода 1990-х годов в КНДР число жертв составило 1,1 миллиона.