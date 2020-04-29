Трамп выразил оптимизм по поводу экспериментального препарата от Gilead

29.04.2020, 20:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в среду приветствовал сообщения о том, что экспериментальный противовирусный препарат ремдесивир, разработанный компанией Gilead Sciences, может быть эффективен для лечения коронавируса.

Главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи отметил, что, судя по имеющимся данным, препарат помогает госпитализированным пациентам с COVID-19, хотя подчеркнул, что необходим дальнейший анализ.

Вероятно, некоторые результаты исследований препарата будут анонсированы в среду в ходе брифинга рабочей группы по борьбе с коронавирусом, сообщают в Национальном институте изучения аллергических и инфекционных заболеваний.

Компания Gilead в среду сообщила, что, по результатам клинического исследования, ремдесивир помог улучшить результаты лечения некоторых пациентов с COVID-19. Компания также представила данные, свидетельствующие, что препарат более эффективен, если начать его прием на ранней стадии болезни.

Бывший глава Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов Скотт Готтлиб написал в «Твиттере», что уже достаточно данных, для того, чтобы одобрить применение препарата в экстренных случаях.

По словам Фаучи, результаты исследования указывают на то, что препарат помогает ускорить время выздоровления пациентов с коронавирусом. Как отметил эпидемиолог, хотя данные необходимо отправить на экспертную оценку, это все же дает надежду на возможность лечения.

Трамп назвал эту новость хорошим началом, на основе которого можно работать дальше.

Советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу, отвечая на вопрос Fox Business Network о том, является ли заявление Gilead хорошей новостью для экономики, сказал: «Это должно быть чрезвычайно позитивной новостью».

«Такие вещи внушают уверенность и помогут открыть экономику и вернуть людей к работе», – сказал он, комментируя результаты исследований.