В Узбекистане смягчают карантин: разрешат пользоваться автомобилями и гулять с детьми

29.04.2020, 20:30, Новости дня

В Узбекистане власти планируют смягчить карантинные меры, введенные из-за коронавируса. Жителям разрешат пользоваться личными автомобилями и выходить гулять с детьми рядом с местом жительства, сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев.

Пользоваться автомобилем можно будет можно будет в определенное время суток: утром — с 7:00 до 10:00 и вечером — с 17:00 до 20:00 для поездок на работу и обратно, в медучреждения, в аптеки или магазины. Эти ограничения не касаются тех владельцев машин, у которых есть специальные разрешения и тез, которые оказывают услуги доставки,

Также президент Узбекистана разрешил межобластные и междугородные перевозки сельхозпродукции для продажи или доставки в магазины. Овощи, фрукты и прочий урожай, выращенный фермерами, можно привозить на торговые площадки, ярмарки и рынки.

“С учетом положительной динамики санитарно-эпидемиологической обстановки, погодных условий и многочисленных обращений граждан необходимо разрешить прогулки родителей с детьми”, — цитирует Мирзиеева телеканал “Узбекистан 24”. Но, по его словам, прогулки пока будут разрешены только во внутренних дворах и в непосредственной близости от домов.

По официальным данным, в Узбекистане зафиксировали 1969 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1066 выздоровели, умерли восемь человек.

Ранее днем 29 апреля стало известно, что правительство Кыргызстана разработало поэтапный план возобновления экономической деятельности. С 1 мая работать разрешат промышленному сектору, строительным компаниям и тем, кто оказывает услуги по ремонту и мойке машин. Также откроют парикмахерские, начнут работу нотариусы, а с 11 мая возобновит работу общественный транспорт, микрофинансовые организации, страховые и туристические агентства, магазины и рынки строительных материалов.

В соседнем Казахстане власти также объявили о смягчении режима чрезвычайного положения, введеного из-за эпидемии коронавируса. Там с 4 мая начнут работать непродовольственные магазины, парикмахерские, стоматологические клиники, адвокаты, нотариусы, обменные пункты и прочие организации. Также с 1 мая возобновят регулярные авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы, затем авиасообщение будет восстановлено и между другими городами Казахстана.