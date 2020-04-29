В РФ не выявили коронавирус у новорожденных

29.04.2020, 20:30, Новости дня

Ни один новорожденный не инфицирован коронавирусом в РФ в настоящее время, среди беременных женщин инфекция распространена незначительно. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Ни одного новорожденного, заболевшего или инфицированного, на сегодняшний день нет. Это очень хороший вариант течения этого заболевания», – передает ТАСС доклад министра на круглом столе по борьбе с коронавирусом.

По его словам, на сегодняшний день «есть случаи заражения среди беременных женщин и детей старшего возраста», а заболевание у беременных «имеет свою особенность течения – нужно вовремя принимать решение о родоразрешении».

«Это, конечно, не такое широкое распространение, как среди старшего населения, но каждая жизни бесценна», – отметил Мурашко.

Напомним, главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян рассказала о почти 400 случаях заражения коронавирусом у беременных женщин, из которых 276 находятся в Москве. Кроме того, детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ объяснила, что во время беременности, заболевшей коронавирусом женщины, эмбрион находится в безопасности.