В РФ представлена линейка моделей Volvo 2021 года с прежними ценами

29.04.2020, 20:30, Разное

Представители Volvo Car Russia заявили, что уже со следующего месяца начнутся реализации новых моделей 2021 года. При этом, цена транспортных средств не изменится.

Шведский автоконцерн попытался не ужесточать ценовую политику, поэтому подорожание коснулось только флагманской модели Volvo XC90. Более того, все машины получили несколько комплектаций. В компании отметили, что XC90 прибавил в цене из-за множества модернизаций даже в стандартном варианте.

Каждая начальная версия авто обзаведется приборной 12,3-дюймовой графической панелью, системой ограничения скорости (до 180 км/час). Флагманская модификация Inscription оснащена парковочной камерой, электроприводом и памятью положения пассажирского кресла. Спортивную модификацию R-Design дополнят 19-дюймовые колесные диски.

Что касается внешнего рестайлинга, он коснулся лишь седана S90 и универсала V90 Cross Country. Среди нововведений – иная радиаторная решетка, переделанные бамперы и новые выхлопные трубы.