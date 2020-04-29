Министр здравоохранения Тульской области заболел COVID-19

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29.04.2020, 20:30, Новости дня

Коронавирусная инфекция обнаружена у министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка, сообщили в областном правительстве.

«Сегодня стало известно, что положительный анализ (на COVID-19) подтвержден у министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка», – передает РИА «Новости» сообщение регионального правительства.

Там отметили, что чиновник «ушел на самоизоляцию в своем рабочем кабинете».

«Да, болезнь меня не миновала. Заболевание у меня протекает в легкой форме», – сообщил сам министр, добавив, что с учетом объема работы, возложенной на его ведомство, он решил остаться на работе на время изоляции.

Ранее также стало известно, что коронавирус обнаружили у учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. При этом симптоматика заболевания была нехарактерной для COVID-19, сообщил Малофеев.

За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в стране зарегистрировано 99 тыс. 399 случаев коронавируса в 85 регионах.



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