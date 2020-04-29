Названы требования к системообразующим предприятиям для получения господдержки

29.04.2020, 20:30, Новости дня

Претендующие на господдержку системообразующие компании в 2020 году не должны увеличивать фонд оплаты труда и бонусы руководству, сообщил источник.

Он добавил, что господдержку смогут получить компании, финансовое состояние которых признано неудовлетворительным. При этом они должны предоставить сведения обо всех бенефициарах и иметь не более 50% иностранного участия, передает ТАСС.

Источник сообщил, что господдержка может быть предоставлена в форме субсидий, госгарантий по кредитам, налоговых отсрочек.

Ранее президент Владимир Путин определил российские компании, которым из-за коронавируса должны помогать в первую очередь. Глава государства заявил, что нельзя останавливать работу системообразующих предприятий страны.