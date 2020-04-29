Бесплатные игры в Epic Games Store будут доступны благодаря двухфакторной аутентификации

29.04.2020, 20:30, Разное

Чтобы оценить бесплатные игры в Epic Games Store, пользователь должен в случае требования проекта приводить активацию с помощью двухфакторной аутентификации 2FA. Это нужно для усиления безопасности профиля геймеров.

В сообщении студии Epic Games указано, что для некоторых пользователей нововведение способно вызвать неудобства, поэтому команда разработчиков собирается предложить самые лучшие решения, направленные на защиту учетных записей. По словам экспертов по кибербезопасности, хакеры принялись чаще атаковать развлекательные площадки, потому как многие люди в условиях карантина вынуждены находиться дома, играя во всевозможные игровые проекты.

В Epic Games заявили, что до 21 мая сервер будет просить юзеров активировать двухфакторную аутентификацию, чтобы получить возможность получить бесплатные игры. Данная технология позволит обеспечить дополнительную защиту профиля и предотвратить несанкционированный доступ к ней.

Также Epic Games намерена привлечь до одного миллиарда долларов США в целях увеличения стоимости компании. Ее руководители уже приняли на работу финансового консультанта по этому вопросу. На данное время цена студии составляет 15 миллиардов долларов, и новая стоимость в существенной мере превысит этот показатель. За весь период существования с начала 90-х годов Epic Games сконструировали движок Unreal Engine и ряд известных игр, ее цифровой интернет-магазин работает на рынке с 2018 года.