 

У учредителя телеканала «Царьград» подтвердили коронавирус

29.04.2020, 20:16, Новости дня

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев сообщил, что у него оказался положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. При этом симптоматика заболевания была нехарактерной для COVID-19, отметил Малофеев.

В комментарии телеканалу «Царьград» он сообщил, что чувствует себя «неплохо для больного COVID-19». Малофеев уточнил, что заболел неделю назад.

«У меня нехарактерная симптоматика. Все это время у меня не повышалась температура. Именно поэтому я не делал тест на коронавирус. Потому что не было ни температуры, ни одышки, ни сухого кашля. У меня не было ничего, кроме слабости. Очень болела спина – верхний плечевой пояс, это связано с легкими», – рассказал он.

Посчитав, что выздоравливает, Малофеев все-таки решил сдать тест на коронавирус.

«Таким образом я выяснил позавчера, что у меня позитивный тест на COVID. После чего уже началось все остальное, анализы на кровь, КТ, и в ходе чего оказалось, что это он самый», – добавил Малофеев.

За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в стране зарегистрировано 99 тыс. 399 случаев коронавируса в 85 регионах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Россиянам напомнили об опасности популярного способа дезинфекции

30.03 / Сериал «След» приостановил съемки из-за коронавируса

19.04 / Президент Чехии призвал оставить границы закрытыми еще на год

07.04 / В РФ предложили повысить цену на газ для населения

01.04 / Платформу «Морского старта» пришвартовали в Приморье

10.04 / Погибших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить на отдельном острове

06.04 / Япония введет чрезвычайное положение сроком на месяц

19.04 / В течение суток в Китае не зарегистрировано смертей от коронавируса

09.04 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек

31.03 / Москва и Петербург почти опустели, но карантинные меры будут ужесточаться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска