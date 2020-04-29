ВОЗ дала РФ рекомендации по ослаблению режима ограничений

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29.04.2020, 20:16, Новости дня

Ослабление ограничительных мер для борьбы с коронавирусом в РФ будет возможно, если в течение двух недель закрепится тенденция к сокращению темпов роста числа зараженных, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

«Я очень рада, что последние 10 дней мы наблюдаем снижение темпа роста, а сегодня в Москве мы увидели значительное снижение случаев заражения. Конечно, за этим нужно очень осторожно следить в следующие две недели, и тогда, надеемся, мы сможем перейти в фазу, когда можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры», – передает ТАСС ее слова в ходе круглого стола на тему «Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения».

Напомним, на сегодняшний день индекс самоизоляции в Москве резко снизился.

Напомним, за последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Всего в РФ всего зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исходов, выздоровели 10 286 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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