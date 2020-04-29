Коронавирус выявили у 1044 российских военных

29.04.2020, 20:16, Новости дня

В Вооруженных силах РФ выявлено 1044 случая заболевания коронавирусом, еще 1075 случаев – в высших военных учебных заведениях, информирует Минобороны.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 29 апреля с.г. установлено 1044 военнослужащих с положительными результатами», – говорится в бюллетене Минобороны.

Из них 82 человека уже выздоровело. В тяжелом состоянии находятся два человека, 11 – в состоянии средней тяжести, у остальных нет симптомов.

«Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования 1075 человек», – отмечают в Минобороны.

В довузовских учебных заведениях 277 случаев коронавируса, среди гражданского персонала ВС – 279 случаев.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в субъектах РФ и муниципальных образованиях начало работы призывных комиссий запланировано на 12 мая.