В гостях у миллиардера Джеффа Безоса: экскурсия по его новым “апартаментам для городских романтиков” на Манхэттене

29.04.2020, 20:13, Разное

Когда ваше состояние насчитывает, по последним данным Forbes, 138 миллиардов долларов, вы можете позволить себе любой каприз. Например, выкупить три этажа с апартаментами премиум-класса в доме на 5-й Авеню в Нью-Йорке. Именно так сделал основатель Amazon Джефф Безос: в прошлом июне он купил там три квартиры на общую сумму 80 миллионов долларов и общей площадью 1580 квадратных метров, а недавно приобрел еще одни апартаменты за 16 миллионов. Все они находятся друг под другом и занимают четыре верхних этажа.

В первых трех квартирах имеется 12 спален, а новая – куда скромнее: ее площадь составляет 286 квадратных метров, на которых разместились три спальни, 3,5 ванные комнаты и гостиная с обеденной зоной. Кроме того, в распоряжении Джеффа теперь имеется и терраса на крыше дома, с которой открывается завораживающий и романтичный вид на небоскребы и Мэдисон-сквер.

Кроме того, в самом многоэтажном доме к услугам жильцов предлагаются фитнес-центр, гольф-симулятор, СПА, кинотеатр, игровая комната, детская комната, лаунж-зона и кафе.