 

Елена Степаненко рассказала о сложностях дележа имущества с Евгением Петросяном

29.04.2020, 20:09, Разное

Российская юмористка Елена Степаненко рассказала, как ей приходится делить нажитое имущество с бывшим супругом Евгением Петросяном. По словам артистки, экс-муж иногда вел себя не по-мужски в таких случаях.
Судебные тяжбы между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко продолжаются, они активно делят собственное имущество. Как призналась отечественная знаменитость, ранее бывший муж предложил ей все разделить поровну, на что она дала согласие, но в процессе дележа между юмористами возникло непонимание и претензии со стороны Евгения Вагановича. В результате экс-супруги продолжили разбираться в суде.

Елена Степаненко отметила, что артист вел себя не как житель и продолжительное время скрывал наличие другой женщины в своей жизни. Обращаясь ко всем представителям сильного пола, она призвала их в случае появления любовницы прямиком сказать об этом жене. «Настоящий житель понимает, надо взять портфель и уйти», – заявила Степаненко.

Несмотря на тяжелое расставание с бывшим спутником жизни, артистка может похвастаться успехами в карьере. Не так давно она получила предложение стать ведущей в новой передаче. Кроме того, она занялась собой и смогла сбросить лишние 43 килограмма.



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