Марк Рудинштейн раскрыл доходы Павла Прилучного от съемок в кино

29.04.2020, 20:09, Разное

Продюсер Марк Рудинштейн пояснил о доходах Павла Прилучного от кинематографа. В соответствии с его словами, знаменитый актёр получает порядка 0,5 млн рублей каждый съёмочный день.

Продюсер добавил, что съёмки не прекращаются в условиях карантина. Павел Прилучный имеет возможность зарабатывать, поскольку киностудии отказались лишь от сцен с массовками, а не прекратили работу полностью. Скандал вокруг слухов о домашнем насилии в семье актёра Рудинштейн считает попыткой пиара. Он пояснил собственное мнение тем, что Муцениеце отправилась работать ведущей на проект «Голос. Дети». В случае реального случая рукоприкладства, уверен продюсер, Муцениеце пошла бы в полицию, а не на сцену к камерам.

Марк Рудинштейн добавил, что в РФ «народ любит подобные Санта-Барбары». По этой причине он не исключает скорого появления Прилучного и его супруги на различных ток-шоу. Это могло бы не только повысить интерес общественности к ним, но и принести определённые гонорары. Продюсер добавил, что Агата Муцениеце не имеет заработков такого уровня, как у её супруга. Он склонен к мысли о намеренном розыгрыше сцены с избиением для получения хайпа. При определённом развитии событий её могут пригласить в различные фильмы. Продюсер считает это её конечной целью, пишет Телепрограмма.