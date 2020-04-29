В Польше заявили о согласии Газпрома пойти на уступки

29.04.2020, 20:08, Новости дня

Газпром согласен изменить выставляемые счета за поставку газа в адрес польской PGNiG после решения Стокгольмского арбитража, утверждает польская компания.

По ее данным, ООО «Газпром экспорт» согласилось исправить выставленные счета, о которых польский импортер сообщал ранее, передает «Интерфакс».

Ранее польский энергетический концерн PGNiG заявил, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам газа по Ямальскому контракту, а также не выполняет вердикт суда в Стокгольме.

В Польше также заявили, что допускают арест активов газопровода «Северный поток – 2», если решение не будет исполнено.