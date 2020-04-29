 

Чехия столкнулась с сильнейшей за 500 лет засухой

29.04.2020, 20:08, Новости дня

Чехия переживает сильнейшую за последние 500 лет засуху, информирует Чешское радио со ссылкой на министерство охраны окружающей среды республики.

«В некоторых регионах республики за последние шесть лет выпало такое количество осадков, которые соответствуют менее чем пятилетнему периоду. Засуха усиливается на фоне повышающейся [в процессе глобального изменения климата] температуры воздуха», – передает ТАСС слова министра охраны окружающей среды Рихарда Брабеца.

Уточняется, что ситуацию осложняют сельскохозяйственные работы по всей стране, но наибольшую тревогу властей вызывает факт быстрого сокращения объемов воды в подземных источниках. По словам министра, ситуацию стала катастрофической.

Известно, что проблема сохранения источников подземных вод сейчас наиболее актуальна. По мнению министра, «естественный процесс их пополнения длительный, его не могут эффективно обеспечить кратковременные дожди».

Тем временем, в этом году на юго-западе США зафиксировали самую сильную за последние 1200 лет засуху, она оказалась на 47% сильнее из-за антропогенного изменения климата.

Кроме того, таяние вечной мерзлоты и засухи в 2020 году могут нанести основной урон благополучию России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / В Николаевской области зафиксирована первая смерть от COVID-19

13.04 / Лабораторию по «искусственному интеллекту» откроют в Якутске

31.03 / В РФ может остановиться работа на нефтяных месторождениях

02.04 / Инфекционист назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России

28.04 / Названа дата проведения видеоконференции глав МИД в «нормандском формате»

09.04 / Politico – Сандерс ушёл — за пост президента США Трамп поборется с Байденом

29.03 / Плавучий госпиталь ВМС США Comfort отправился из Вирджинии в Нью-Йорк

05.04 / Киселёв – о настоящих и “мусорных” героях

17.04 / Сын президента Таджикистана возглавил парламент. Это второй по значимости пост в стране

23.04 / Россияне рассказали об изменении планов на майские и летние каникулы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска