Чехия столкнулась с сильнейшей за 500 лет засухой

29.04.2020, 20:08, Новости дня

Чехия переживает сильнейшую за последние 500 лет засуху, информирует Чешское радио со ссылкой на министерство охраны окружающей среды республики.

«В некоторых регионах республики за последние шесть лет выпало такое количество осадков, которые соответствуют менее чем пятилетнему периоду. Засуха усиливается на фоне повышающейся [в процессе глобального изменения климата] температуры воздуха», – передает ТАСС слова министра охраны окружающей среды Рихарда Брабеца.

Уточняется, что ситуацию осложняют сельскохозяйственные работы по всей стране, но наибольшую тревогу властей вызывает факт быстрого сокращения объемов воды в подземных источниках. По словам министра, ситуацию стала катастрофической.

Известно, что проблема сохранения источников подземных вод сейчас наиболее актуальна. По мнению министра, «естественный процесс их пополнения длительный, его не могут эффективно обеспечить кратковременные дожди».

Тем временем, в этом году на юго-западе США зафиксировали самую сильную за последние 1200 лет засуху, она оказалась на 47% сильнее из-за антропогенного изменения климата.

Кроме того, таяние вечной мерзлоты и засухи в 2020 году могут нанести основной урон благополучию России.