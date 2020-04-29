Бывшего солиста “Агаты Кристи” экстренно положили в больницу
29.04.2020, 20:06, Разное
Бывшего солиста знаменитой российской рок-группы “Агата Кристи” Глеба Самойлова экстренно госпитализировали. У него произошел приступ панкреатита – воспаления поджелудочной железы, сообщает издание “Петербургский дневник”.
В результате пришлось перенести намеченный на 29 апреля онлайн концерт группы The MATRIXX, вокалистом которой он является в настоящее время. Известно, что врачам удалось стабилизировать состояние музыканта, но он остается под наблюдением медиков.
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