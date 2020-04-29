 

Бывшего солиста “Агаты Кристи” экстренно положили в больницу

29.04.2020, 20:06, Разное

Бывшего солиста знаменитой российской рок-группы “Агата Кристи” Глеба Самойлова экстренно госпитализировали. У него произошел приступ панкреатита – воспаления поджелудочной железы, сообщает издание “Петербургский дневник”.

В результате пришлось перенести намеченный на 29 апреля онлайн концерт группы The MATRIXX, вокалистом которой он является в настоящее время. Известно, что врачам удалось стабилизировать состояние музыканта, но он остается под наблюдением медиков.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Билли Портер запустил fashion-челлендж, заставив поклонников сделать почти невозможное

01.04 / Huawei P40 Pro назван лучшим смартфоном для селфи

28.04 / Путин продлил режим ограничений из-за коронавируса до 11 мая

26.04 / Мнение: Шестая русско-украинская война

05.04 / Рэпер Гуф рассказал о местоположении своего коллеги Джигана

24.04 / Мнение: Укроборонпром ликвидируют

06.04 / Не цепные псы

18.04 / Блогер-фармацевт Диденко всполошила народ словами об умершем муже

08.04 / Мэрия Москвы решила потратить 3,2 миллиарда рублей на бордюры

08.04 / В Минздраве рассказали, как долго коронавирус сохраняется в жилье инфицированных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска