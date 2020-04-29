National Interest предсказал обострение демографического кризиса в России на фоне коронавируса

29.04.2020, 20:04, Новости дня

The National Interest предупреждает о серьёзном демографическом кризисе в России. По мнению издания, вспышка коронавируса и недостаточные меры властей по поддержке населения способствуют росту недовольства и подталкивают россиян эмигрировать. И выделенных средств «совершенно недостаточно» для предотвращения демографической проблемы, предупреждает автор.



Reuters

Россия уже в ближайшие десятилетия столкнётся с серьёзным демографическим кризисом, предупреждает The National Interest, а негативные последствия карантина из-за вспышки коронавирусной инфекции могут усугубить ситуацию ещё больше. После многолетней естественной убыли населения в стране уже скоро будет ощущаться нехватка молодых работников, дающих средства государству и заботящихся о престарелых, подчёркивается в статье.

Ещё до пандемии COVID-19 демографические прогнозы по РФ «выглядели довольно мрачно», пишет The National Interest. По оценкам экспертов, уже к 2050 году численность населения страны может сократиться до 135,8 миллионов человек и будет почти на 7,5% меньше, чем сейчас, а к 2060 году пенсионеры будут составлять почти половину всех проживающих в России. Такой дефицит населения в основном объясняется тем, что показатели естественной смертности превышают рождаемость, однако его усугубляет и отток российских граждан за рубеж, который не в состоянии компенсировать миграция иностранцев в Россию, поясняется в статье.

При этом уезжает из страны в основном молодёжь, а глобальная пандемия коронавирусной инфекции ещё больше усугубляет «демографическую катастрофу» в России, предупреждает автор: «Властям пора бить тревогу». Как показали результаты опросов, которые проводились ещё осенью до вспышки коронавируса, около 53% молодых жителей РФ в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из страны, отмечается в статье: «Это неожиданная цифра, но она вполне понятна. Молодые русские больше всех страдают от экономических проблем, и безработица среди них близка к 15 процентам — в три раза выше среднего показателя по стране. Половина всех безработных россиян моложе 34 лет».

При этом около 40% «потенциальных эмигрантов» называют главной причиной желания уехать ситуацию в экономике, а 45% ответили, что желают лучшего будущего своим детям за границей — и такую статистику можно считать очень плохой для России, которая сейчас нуждается в росте рождаемости, подчёркивается в статье. Кроме того, третья часть тех, кто уже уехал из России, назвала экономические трудности главной причиной эмиграции.

Между тем приведённые выше данные по безработице среди российской молодёжи были опубликованы ещё до падения нефтяных цен из-за российско-саудовской «ценовой войны» и до начала экономического спада, вызванного пандемией, поясняет автор. По его прогнозам, дальше ситуация будет лишь усугубляться: «Теперь российские власти прогнозируют потерю восьми миллионов рабочих мест. Это непременно усугубит проблемы молодёжи и ещё больше омрачит её будущее, из-за чего желающих уехать станет больше».

При этом президент Путин сам способствует росту недовольства жизнью в РФ среди молодого поколения, подчёркивает The National Interest: «Если Путин останется на посту после того, как истечёт его срок, это заставит многих из числа российской молодёжи покинуть страну. Надо сказать, что большинство из почти двух миллионов россиян, уехавших из РФ во время его правления, эмигрировали после начала его третьего президентского срока».

Это связано с тем, что новое поколение россиян придерживается иных политических взглядов и устремлений, однако власти продолжают гнуть прежнюю политику, говорится в статье. Хотя власти РФ выделяют на поддержку экономики сравнительно больше, чем на Западе, однако этого сейчас «совершенно недостаточно», поясняет автор.

По статистике, общие золотовалютные резервы страны сейчас превышают $560 млрд, и почти $95 миллиардов лежит в Фонде национального благосостояния. Однако общая сумма расходов на непредвиденные нужды вряд ли превысит 3% ВВП, и это вызывает сомнения в эффективности нынешнего руководства, пишет The National Interest: «Если национальное богатство не используется для поддержки граждан во время кризиса, тогда для чего оно? Делать символические жесты, создающие приятные впечатления у людей, намного легче, чем реально решать проблемы, если истинная цель властей заключается лишь в том, чтобы просто успокоить народ».

Однако вряд ли российские власти в ближайшее время изменят свою политику, говорится в статье: «Путин прочно удерживает в своих руках власть, а людям, которые остались без денег, приказано «держаться», говоря словами бывшего премьера Дмитрия Медведева». Но вряд ли все русские будут с этим мириться — а дальнейший отъезд недовольных будет обострять демографический кризис, заключает автор: «Границы в XXI веке намного более открытые, даже в России. И если не будет ограничена свобода передвижения, русские будут по-прежнему уезжать».