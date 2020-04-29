Мнение: Беспилотник, которого не было

29.04.2020, 19:54, Разное

Глава фракции "Слуга Народа" Арахамия признал, что никакие БПЛА ФСБ не взрывали склады в Балаклее, которые на деле были уничтожены путем подрыва заранее заложенных бомб, чтобы скрыть хищения на складах.

Беспилотник, которого не было

Военная часть в Балаклее – это один из самых больших складов с боеприпасами в Восточной Европе. Только за последние пять лет он взрывался и горел трижды – в 2017-м, 18-м и 19-м годах. Украина понесла убытки более чем на 12 млрд гривен. Ни разу виновные не были наказаны и найдены, но долгое время СБУ настаивала на версии с российским беспилотником, который атаковал склады. И вот недавно лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что никакого российского беспилотника не было – на складах были заложены бомбы.

На Украине уже давно принято во всём происходящем винить Россию. В условиях гражданской войны, которую украинские политики называют войной с Российской Федерацией, любые провалы и недочёты можно списать на обозначенных внутренних и внешних врагов. Загибается экономика – это «рука Кремля», проворовался чиновник – «агент Путина», нужно подчистить должности в СБУ – там сразу обнаруживаются «разведчики РФ». Ну, а если взрываются склады – значит атаковал российский беспилотник. Однако каких-либо доказательств за всё это время представлено так и не было – лишь голословные обвинения и ни единого факта. Зато Арахамия озвучил выводы экспертного расследования на всю страну – подрыв складов произошел с помощью заглубленных в грунт взрывных веществ. 10 огромных воронок – яркое тому доказательство. Эту версию, кстати, уже озвучивали в 2017-м году – но тогда следователи УСБУ Харьковской области остановили проведение экспертиз и начали продавливать тему с российским беспилотником.

Сейчас, спустя несколько лет, проведение экспертиз и данные расследования Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз дали озвучить на всю страну – в СБУ всё это время врали, не имея ни малейшей доказательной базы. После такого поворота событий не остается никаких сомнений (лично у меня их не было изначально) в громадной афере, которую провернул Петр Порошенко со своей командой – колоссальные деньги были списаны вследствие практически полного уничтожения складов, и предъявить экс-президенту хищение государственного имущества и денежные махинации на данный момент практически невозможно – взрывы и огонь уничтожили всё. Но вот только теперь ниточка следствия может всё равно привести именно к бывшему президенту – только с его подачи СБУ могли закрыть экспертизу и расследование и бездоказательно обвинить во всём ГРУ и ФСБ РФ.

Интересен вопрос – почему же именно сейчас следствие по делу взрывов в Балаклее будет набирать обороты? Зеленский почувствовал, что Порошенко начинает готовиться к политическому реваншу? Ну что ж, с помощью этого дела на бывшего президента можно действительно оказать серьезное давление.

Даниил Безсонов

https://asd.news/articles/ukraina/bespilotnik-kotorogo-ne-bylo/ – цинк

3 года назад по этому поводу писал:

Cтоит отметить, что скорость очистки внешнего радиуса взрыва намекает на то, что в Балаклее было куда как меньше боеприпасов, чем там должно было быть (отсюда и скорость внешней очистки), что играет в пользу версии о том, что взрыв в Балаклее был призван скрыть серьезную недостачу. (c)

В 2019-м году в подрыве складов в Балаклее Надежда Савченко обвинила Порошенко, но это тоже списали на происки ФСБ.