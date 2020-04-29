Эксперт: Президентские меры поддержки населения должны осуществляться без проволочек

29.04.2020, 19:53, Новости дня

«Меры государственной поддержки будут реализованы сразу, без какой-либо бюрократии. Президент высказался по этому вопросу четко и ясно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал поручение Путина о новом пакете решений о помощи бизнесу и гражданам, пострадавшим от коронакризиса.

«Говоря о необходимости доведения мер поддержки до каждого конкретного получателя, президент, думаю, имел в виду следующее: с одной стороны, нужен жесткий контроль за расходом денег, с другой – не должно быть чрезмерной бюрократии», – сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Сегодня неприемлемы ситуации, когда чиновники отправляют людей в какой-то бюрократический круговорот, требуют от них чрезмерное количество бумажек, продолжил эксперт. «В прозвучавшем во вторник обращении президента, на мой взгляд, речь шла именно об этом. Не должно быть чрезмерного формализма», – отметил Минченко.

«Кроме того, президент требовал, чтобы решения исполнялись в таком же оперативном темпе, в каком они и принимаются, без проволочек. Все соответствующие структуры должны немедленно начать реализовывать указания о поддержке пострадавших. По этому поводу глава государства высказался также очень четко и ясно», – заключил политолог.

Напомним, накануне президент Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время разработать новые меры содействия тем из россиян, кому из-за пандемии был нанесен ущерб. Президент отметил, что министры и губернаторы несут персональную ответственность за реализацию таких мер. «Мы заставим ее отступить», сказал глава государства по поводу угрозы COVID-19, и добавил: «Жизнь обязательно наладится». Как сообщил президент, «в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее».