Оболочка ColorOS обошла MIUI по количеству активных пользователей

29.04.2020, 19:53, Разное

Компания Oppo опубликовала официальный отчёт, в котором пояснила о том, что её графическую оболочку для мобильной операционной системы ColorOS используют 350 миллионов активных пользователей. Эти цифры указывают, данный продукт обошёл по популярности MIUI.

Известно, большинство производителей мобильных устройств предпочитают использовать Android в качестве операционной системы для своих гаджетов. Тем не менее, далеко не все из них устанавливают чистую версию. Компании стараются разнообразить свою продукцию, создавая графические оболочки, которые не только визуально выделяются, но и имеют уникальные функционал. Долгое время самой популярной из них являлась MIUI, используемая Xiaomi, а также EMUI от Huawei. Теперь же в лидеры вышла ColorOS от Oppo. На данный момент ею пользуются 350 миллионов человек против 279 млн. Этому поспособствовала широкая распространённость ОС в 140 странах мира, а также адаптация и перевод продукта на 79 языков.

Помимо этого успех к ColorOS пришёл и за счёт развитой функциональности. Пользователи выделяют её на фоне аналогичных оболочек за возможность производить тонкие настройки. Кроме того, ценится и плавность смены экранов и работы приложений. Самая свежая версия имеет индекс 7.1. Именно она устанавливается на флагманский смартфон Oppo Find X2.