 

Станислав Садальский: “Смерть актрисы Натальи Дикаревой прошла незаметно для общественности”

29.04.2020, 19:53, Разное

Станислав Садальский в личном микроблоге рассказал об уходе из жизни актрисы Натальи Дикаревой. По словам звезды, смерть этой труженицы кинематографа прошла незаметно для общественности.
Станислав Садальский всегда уважительно относится к коллегам, особенно тем, кого уже нет среди живых. Недавно актёр решил напомнить своим подписчикам об актрисе, снявшейся в советском сериале “Открытая книга”. Сейчас фильмы Натальи Дикаревой не многие помнят, а потому из памяти стёрлась и исполнительница немногочисленных ролей, а между тем, отметил блогер, 17 апреля она скончалась, но её смерть прошла незаметно для общественности.

Упоминая о творческих достижениях умершей звезды, артист подчеркнул, снявшись в том сериале, она сумела полюбиться зрителю, хотя повествование касалось малопопулярной темы микробиологии. Тем не менее, когда пришло время в связи с поворотом сюжета менять актрису (повзрослевшую героиню сыграла Ия Саввина), зрители начали писать письма с просьбой вернуть прежнюю артистку.

Станислав Садальский с сожалением признал, у Натальи Дикаревой было лишь три крупных роли, и на протяжении 30 лет она игра в эпизодах. Несмотря на это, после просмотра сериала “Открытая книга” именно на её примере немалое количество людей решили избрать своей профессией медицинскую сферу.



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