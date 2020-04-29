Белоруссия разместила на Мосбирже облигации на 10 млрд рублей

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29.04.2020, 19:48, Новости дня

Белоруссия разместила на Мосбирже пятилетние облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 8,5% годовых, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Республика Беларусь разместила сегодня на Мосбирже пятилетние облигации в объеме 10 млрд рублей со ставкой купона 8,5%», – сказал он ТАСС.

Отмечается, что в книгу поступило более 40 заявок со стороны российских банков, управляющих, инвестиционных, а также брокерских компаний, включая спрос со стороны физических лиц, в размере 1,3 млрд рублей.

По словам Шулакова, кредитный спред облигаций Белоруссии к кривой ОФЗ в день размещения составил около 295 б.п.

Белоруссия размещает облигации на российском рынке уже в третий раз и впервые на срок пяти лет. Новый выпуск увеличивает суммарный объем государственных облигаций республики на российском рынке до 20 млрд рублей.

В марте  прошлого года сообщалось, что Минск в 2019-2020 годах разместит в РФ государственные облигации на сумму до 30 млрд российских рублей.



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