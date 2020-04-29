Дочь Путина войдет в набсовет центра по исследованию генома россиян, главным инвестором будет “Роснефть”

29.04.2020, 19:35, Новости дня

Корпорация “Роснефть” и детский эндокринолог Мария Воронцова, которую называют старшей дочерью президента РФ Владимира Путина, стали участниками масштабного проекта в области генетических исследований, призванного вывести Россию в лидеры отрасли к 2027 году. Об этом 29 апреля сообщила ВВС.

28 апреля в Москве был зарегистрирован центр “Развитие генетических технологий”, его адрес: Москва, Шаболовка, 10. Там же расположен офис “Роснефти”.

Директором центра стал известный российский биолог, помощник главы “Роснефти” Игоря Сечина Константин Северинов, Сам Сечин возглавит наблюдательный совет, в состав которого также могут войти вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента России Андрей Фурсенко и Мария Воронцова.

Как рассказал британской телерадиокорпорации собеседник в руководстве “Роснефти”, генетический центр – “это проект дочки президента, дадут все, что нужно”. Другой источник, знакомый с деталями соглашения правительства и “Роснефти” о запуске проекта, уточнил, что в течение ближайших семи лет нефтяная компания выделит на генетические исследования от $500 млн до $1 млрд, хотя они и не являются для нее профильными.

Однако еще один источник, который знаком с разработкой проекта, утверждает, что он “не делался специально под Воронцову”, а является “стратегической вещью”.

Как рассказали ВВС три собеседника, знакомые с деталями проекта, организация сосредоточится на секвенировании (полном генетическом анализе) жителей России. В ходе исследования планируется выяснить, существуют ли типичные для российского этноса “генетические поломки”, которые можно выявить и впоследствии отредактировать. Программа-минимум – выяснить, какие “поломки” есть у отдельных участников исследования.

В рамках исследования планируется собрать для изучения генетический материал 100 тысяч россиян – его в основном будут брать у сотрудников “Роснефти” в рамках плановой диспансеризации, рассказали источники.

Местом работы Марии Воронцовой указан Научный медицинский центр эндокринологии минздрава РФ, в котором она трудится ведущим научным сотрудником детского отделения тиреоидологии, репродуктивного и соматического развития. СМИ писали, что она очень интересуется генетикой, входит в совет по реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.

Воронцовой (также известной как Мария Фаассен) 35 лет. Журнал The New Times в 2016 году писал, что она в 2011 году с отличием окончила факультет фундаментальной медицины МГУ. После рождения дочери защитила диссертацию на эндокринологическую тематику.

В июле 2019 года ВВС сообщала, что Воронцова занялась бизнесом – с 2019 года она является одним из учредителей акционерного общества “Номеко”, в которое вложила 100 тыс. руб. (около $1500), что на момент регистрации соответствовало доле в 20%.

Путин ни разу публично не признавал Воронцову и ее младшую сестру Катерину Тихонову своими дочерьми.