Нефть существенно подорожала

29.04.2020, 19:35, Новости дня

В течение торговой сессии 29 апреля нефть марок Brent и WTI существенно подорожала. Об этом свидетельствуют данные о торгах на бирже The ICE Futures.

Так, июньские фьючерсы на североморскую нефть Brent выросли в цене более чем на 14% – до $23,35 за баррель. Американская WTI подорожала более чем на 33% – до $16,52 за баррель.

Как отмечает Reuters, нефть дорожает на фоне сообщений об уровне запасов нефти в США (они растут не так быстро, как прогнозировали аналитики). Также рост цен объясняется существенным сокращением запасов бензина в Соединенных Штатах (при прогнозном росте на 2,5 млн баррелей запасы упали на 1,1 млн) и ожиданиями инвесторов в связи с частичным ослаблением карантинных ограничений в некоторых европейских странах и американских штатах.

20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной (падение стоимости контрактов со сроком исполнения в июне и позже было незначительным). По данным агентства Reuters, в течение 20 апреля котировки падали до минус $40 за баррель.

К пятнице, 24 апреля, стоимость нефти восстановилась (WTI торговалась по $17,9 за баррель, Brent – по $22,8), но в начале текущей недели цены снова рухнули.

Стремительное удешевление нефти вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса, а также опасениями трейдеров, что нефтехранилища вскоре будут заполнены.

При этом достигнутое в начале апреля соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всего поступающего на рынок сырья, сильного влияния на котировки не оказало. Как отмечало агентство Reuters, этого недостаточно, чтобы компенсировать переизбыток сырья на рынке.