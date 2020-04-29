Коронавирус в Италии. Число пациентов в больницах продолжает снижаться

29.04.2020, 19:35, Новости дня

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса скончалось 323 человека (на 59 меньше, чем вчера), свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Общее количество погибших с начала эпидемии достигло 27 682.

Выздоровело уже 71 252 человека, из них 2311 – за последние 24 часа.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом (с учетом выздоровевших и умерших) с начала эпидемии достигло 203 291 (+1786).

Таким образом, в Италии продолжает болеть 104 657 человек (на 548 меньше, чем накануне). В терапевтических отделениях проходит лечение 19 210 пациентов (-513), в отделениях интенсивной терапии – 1795 (-68). Еще 83 652 человека лечатся дома (+33).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,14 млн человек, более 218,5 тыс. из них скончались, почти 950 тыс. вылечились.