Задержанные за поджог леса в Иркутской области чиновники оказались членами ЛДПР

29.04.2020, 19:30, Новости дня

Чиновники, задержанные в Усть-Куте Иркутской области за поджог леса возле дома мэра города Александра Душина, оказались членами ЛДПР, сообщают в Сети.

Во вторник в Усть-Куте мэр задержал чиновников, которые поджигали лес. В полицию поступило сообщение о возгорании сухой травы возле участка мэра Александра Душина. Полиция обнаружила людей, при которых был квадрокоптер и канистры с бензином. Поджигателями оказались первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, глава сельхозотдела райадминистрации Михаил Тышкивский, пресс-секретарь районного мэра Екатерина Анисимова и специалист по ГО и ЧС райадминистрации Сергей Ульянов, информирует Mash.

Александр Барс оказался членом ЛДПР, также были сотрудники действующей главы района Тамары Климиной, которая тоже состоит в этой партии.

Telegram-канал пишет, что 13 сентября здесь пройдут выборы. За пост мэра будут бороться Климина и мэр Душин. Задержавший поджигателей градоначальник из «Единой России», в связи с чем предполагается, что история с поджогом оказалась связана с политической борьбой.

Ранее сообщалось, что эксперты-криминалисты вместе с полицейскими направились к месту предполагаемого поджога в Усть-Кутском районе Иркутской области.