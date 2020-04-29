В форму военнослужащих МЧС ввели каракулевые береты

29.04.2020, 19:30, Новости дня

В форму военнослужащих МЧС РФ введены каракулевые береты, соответствующий приказ по министерству опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Берет из каракуля состоит из донышка, передней и задней стенок. Донышко берета, передняя и задняя стенки – из натурального каракуля серого цвета. Спереди, в центре передней стенки берета размещается кокарда золотистого цвета», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что в обмундировании спасателей остаются шерстяные береты «фирменного» для МЧС оранжевого цвета, которые были введены первым главой МЧС Сергеем Шойгу еще в 1996 году.

Напомним, в 2018 году после назначения главой МЧС Евгения Зиничева сотрудникам МЧС разрешили поменять форму.