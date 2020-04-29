 

В форму военнослужащих МЧС ввели каракулевые береты

29.04.2020, 19:30, Новости дня

В форму военнослужащих МЧС РФ введены каракулевые береты, соответствующий приказ по министерству опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Берет из каракуля состоит из донышка, передней и задней стенок. Донышко берета, передняя и задняя стенки – из натурального каракуля серого цвета. Спереди, в центре передней стенки берета размещается кокарда золотистого цвета», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что в обмундировании спасателей остаются шерстяные береты «фирменного» для МЧС оранжевого цвета, которые были введены первым главой МЧС Сергеем Шойгу еще в 1996 году.

Напомним, в 2018 году после назначения главой МЧС Евгения Зиничева сотрудникам МЧС разрешили поменять форму.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Коронавирус: словацкое «чудо» и чешская модель 

07.04 / IATA: мировые авиакомпании не могут позволить себе возместить плату за отмененные рейсы

15.04 / Мужчину задержали за стрельбу в жилом доме на востоке Москвы

26.04 / Встреча на Эльбе стала особенно дорогим воспоминанием

16.04 / Роскачество обнаружило кишечную палочку в творожной массе

23.04 / Российские военные закончили бороться с коронавирусом в Боснии и Герцеговине

29.03 / В Омской области – первые случаи заражения коронавирусом

16.04 / В ЕС задумались над отправкой миротворцев на границу РФ и Украины

26.03 / Аваков: Пока не введен режим чрезвычайного положения, никто по телефонам не будет отслеживать перемещение людей

22.04 / Москвичей предупредили об аномальном холоде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска