Власти Москвы разъяснили ситуацию с продлением рабочих пропусков

29.04.2020, 19:30, Новости дня

Правительство Москвы не стало автоматически продлять цифровые пропуска до 11 мая включительно, потому что их владельцы могли поменять планы на майские праздники, сообщил глава городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«На первую половину мая многие меняют свои рабочие планы. Это связано не только с майскими праздниками и нерабочими днями, установленными президентом. Некоторые изначально планировали на эти дни отпуск – сейчас его можно провести, например, на даче. Исходя из этого логично, чтобы человек повторно подтвердил, что будет работать в этот период», – отметил Лысенко, передает ТАСС.

Он добавил, что власти думали о разных вариантах продления пропускного режима, включая обязательное оформление пропусков с 1 мая.

«Решили дать людям больше времени для того, чтобы продлить свои пропуска, чтобы пользователи не были вынуждены одномоментно идти и что-то заново оформлять. Поэтому, собственно, действительность пропусков сделали до 4 мая включительно, а сейчас у жителей есть шесть дней есть на то, чтобы спокойно все переоформить. То есть это более удобно, более спокойно, более комфортно для человека», – сказал чиновник.

В среду в Москве продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно. Ранее выданные пропуска действительны до 4 мая. На период 5-11 мая их необходимо будет продлить самостоятельно или оформить заново.

Ранее власти Москвы заявили, что не видят основания для снятия ограничений после майских праздников.