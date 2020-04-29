Электронные сигареты повреждают сосуды не слабее обычных

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29.04.2020, 19:30, Разное

Ученые из Школы медицины при Университете Бостона сообщили, что электронные сигареты причиняют артериям ущерб, не уступающий негативному воздействию традиционных табачных изделий. Участниками нового исследования стали свыше 400 человек.
Врачи привлекли к проверке состояния сосудистой системы женщин и мужчин, возраст которых колеблется в границах 21-45 лет. Среди них участвовали некурящие, а также поклонники электронных сигарет, приверженцы обычной табачной продукции и лица со склонностью к обеим формам поддержания вредной привычки.

Эксперты дали оценку функциональным способностям кровеносных сосудов для различных типов групп. Все пользователи электронных сигарет до этого относились к числу обычных курильщиков. Как выяснилось, переход на более современный способ поставки дыма в лёгкие не позволил снизить вред для сосудов. Параметры оценки показали идентичный уровень ригидности артерий. Соответствующие данные указывают на то, с каким усилием кровь проходит по сосудистой системе.



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