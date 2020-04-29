 

Евгения Медведева вызвала гнев японцев за нарушение режима самоизоляции

29.04.2020, 19:28, Новости дня

На двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву обрушилось негодование жителей Японии. 20-летняя российская фигуристка обвиняется японцами в нарушении режима самоизоляции.

Медведева на данный момент находится в японском городе Хатинохе, где она собиралась вести подготовку к ледовому шоу. Однако 29 апреля каток городской арены закрыли для свободного посещения. Вскоре после этого жители города заметили ее на шопинге в одном из супермаркетов и пожаловались на нее в российское посольство.

"Представительница вашей страны проскользнула в Японию перед самым закрытием границ, — пишет один из пользователей Twitter, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Она приехала в Хатинохе и ее заметили за шопингом в одном из супермаркетов. Все японцы разозлились на нее из-за ее поступка. Заберите ее обратно в Россию".



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