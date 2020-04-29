Попова: россияне вернутся к обычной жизни, но с определенными особенностями

29.04.2020, 19:28, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, с чем было связано решение о продлении ограничений. По ее словам, ограничение контактов улучшает борьбу с коронавирусом, поскольку инфекция передается от человека к человеку и достаточно быстро. Кроме того, COVID-19 долго живет на поверхностях.

Анна Попова отметила, что разобщение нужно для прерывания передачи вируса, сообщает телеканал "Россия 24". По ее словам, введенные ограничения позволили сохранить жизнь и здоровье людей старшего поколения. Что касается соотношения количества зараженных мужчин и женщин, оно является примерно одинаковым, отметила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова рассказала, что соблюдение правил карантина даст возможность вернуться к обычной жизни, но с определенными особенностями, которые будет диктовать коронавирус.

Во вторник, 28 апреля, глава Роспотребнадзора рассказала, что за месяц темп прироста инфицированных COVID-19 в РФ снизился в 3,5 раза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что область уже вышла на плато по коронавирусу.