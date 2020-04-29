 

Попова: россияне вернутся к обычной жизни, но с определенными особенностями

29.04.2020, 19:28, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, с чем было связано решение о продлении ограничений. По ее словам, ограничение контактов улучшает борьбу с коронавирусом, поскольку инфекция передается от человека к человеку и достаточно быстро. Кроме того, COVID-19 долго живет на поверхностях.

Анна Попова отметила, что разобщение нужно для прерывания передачи вируса, сообщает телеканал "Россия 24". По ее словам, введенные ограничения позволили сохранить жизнь и здоровье людей старшего поколения. Что касается соотношения количества зараженных мужчин и женщин, оно является примерно одинаковым, отметила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова рассказала, что соблюдение правил карантина даст возможность вернуться к обычной жизни, но с определенными особенностями, которые будет диктовать коронавирус.

Во вторник, 28 апреля, глава Роспотребнадзора рассказала, что за месяц темп прироста инфицированных COVID-19 в РФ снизился в 3,5 раза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что область уже вышла на плато по коронавирусу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Князь Монако излечился от коронавируса

13.04 / Роскомнадзор потребовал от Google объяснить удаление с YouTube обращения Путина

20.04 / Журналистка The Times рассказала, как не спиться во время самоизоляции

16.04 / Великобритания продлевает карантин на три недели

27.03 / Рогозин после общения с Лещенко проверился на коронавирус

06.04 / Годовая инфляция в России ускорилась до 2,5%

09.04 / Украина и сепаратисты договорились обменяться заключенными перед Пасхой

03.04 / Продавца «справок» для передвижения при карантине задержали в Петербурге

29.03 / Зеленский рассказал о трех сценариях распространения коронавируса на Украине

20.04 / Белорусов заставили платить за эвакуацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска