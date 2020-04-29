Опубликованы международные рекомендации для беременных в период пандемии COVID-19

29.04.2020, 19:25, Разное

Румянцева ссылается на рекомендации Международного общества инфекционных заболеваний в акушерстве и гинекологии (ISIDOG), отметив, что входила в состав рабочей группы.

По словам доктора, в период пандемии беременные женщины должны строго соблюдать меры профилактики: мытье рук, использование антисептиков, самоизоляцию и соблюдение дистанции в случае необходимости выхода из дома. По последним данным, течение болезни COVID-19 у беременных существенно не отличается от других групп. Но лечение осложнений затрудняется тем, что большинство препаратов, которые сейчас используются для лечения коронавируса, будущим мамам противопоказаны.



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Особенности ожидания родов при COVID

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Есть вероятность, что коронавирусная инфекция повышает риск преждевременных родов и внутриутробной задержки роста плода, но оценить реальное влияние вируса на организм беременных и новорожденных удастся лишь со временем. Пока для этого недостаточно данных.

Татьяна Румянцева также отмечает, что у женщин с подтвержденным или вероятным диагнозом роды чаще проходят с помощью кесарева сечения. Возможно, это перестраховка со стороны медиков, считает эксперт.

Случаи внутриутробного инфицирования пока не зарегистрированы. Данных о роли COVID-19 в первом триместре вообще нет, но теоретически, риски негативного влияния на плод незначительны, информирует Румянцева. При этом существует вероятность заражения новорожденного, поэтому женщинам следует соблюдать строгие профилактические меры.

Никаких особенностей диагностики коронавируса у беременных нет — исследования проводятся с помощью мазка из зева/носоглотки, а с использование метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Также возможна низкодозная компьютерная томография легких.

Тяжелые осложнения коронавирусной инфекции у беременных должны лечиться только в специализированном стационаре, подчеркнула Татьяна Румянцева.