ВМС вновь расследуют вспышку коронавируса на авианосце «Теодор Рузвельт»

29.04.2020, 19:19, Новости дня

ВМС вновь расследуют вспышку коронавируса на авианосце «Теодор Рузвельт»

ВМС США в среду заявили, что проведут более масштабный анализ распространения коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт». Это, вероятно, приведет к отсрочке решения о будущем уволенного капитана судна.

Капитан Бретт Крозье был отстранен от должности после того, как в СМИ просочилось его письмо к руководству ВМС с призывом принять более решительные меры для защиты экипажа.

На прошлой неделе командующий военно-морскими операциями США адмирал Майк Гилдэй рекомендовал восстановить Крозье в должности по окончании предварительного расследования.

«У меня остались вопросы, на которые не были получены ответы в ходе предварительного расследования. На них можно ответить только с помощью более глубокого анализа», – заявил и.о. министра ВМС Джеймс Макферсон, добавив, что поручил Гилдэю провести дальнейшее расследование, чтобы составить «более полное представление о последовательности событий, действий и решений в цепочке командования».

Это решение, судя по всему, отвечает пожеланиям министра обороны Марка Эспера, который выступал за то, чтобы решения принимались только после получения полного письменного доклада.

О результатах предварительного расследования Эсперу было доложено устно, однако он счел, что этого недостаточно для принятия решений.

По словам официальных источников, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также выступал за проведение более широкого расследования.

Крозье оказался в числе 940 членов экипажа авианосца, у которых был диагностирован коронавирус. Всего экипаж насчитывает 4800 человек.