Денис Шмыгаль: мы выйдем из карантина правильно

29.04.2020, 19:19, Новости дня

КИЕВ – В Украине отмечают необходимость правильно выйти из карантина, который действует до 11 мая для борьбы с распространением коронавируса. Об этом во время заседания правительства 29 апреля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Чтобы не даром были потрачены те усилия, которые мы уже приложили. Почти полтора месяца целая страна, фактически, сидела дома и сегодня мы выходим из этого карантина. И критически важно правильно из него выходить и не поддаваться на такое желание – в последние дни сделать все побыстрее. Мы сделаем все правильно без угрозы для жизни и здоровью нашим людям», – отметил Денис Шмыгаль в ходе онлайн-трансляции заседания правительства.

Он подчеркнул, что правительство общается с малым и средним бизнесом, получает и берет во внимание все предложения.

«Сегодня критически важно выходить правильно», – еще раз заявил Денис Шмыгаль.

«Мы также должны осознать, что даже после открытия всех учреждений и транспорта – маски, дезинфекторы и социальное дистанцирование – никуда не денутся. Теперь это норма», – подчеркнул премьер-министр.

В Украине заработают продуктовые рынки

Правительство приняло постановление в условиях соблюдения санитарных карантинных норм открыть 872 продовольственных рынка. Об этом на брифинге 29 апреля отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

«Последние несколько дней мы говорили о функционировании и открытии продовольственных рынков. Во время заседания Кабинета министров было принято соответствующее постановление, которое будет завтра опубликована в «Правительственном курьере», после чего деятельность продовольственных рынков в Украине будет восстановлена», – сказал Игорь Петрашко.

На каждом из рынков будет задействовано по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для контроля соблюдения санитарных норм.

Напомним, что карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса, действуют в республике до 11 мая.

Протесты у дома правительства

Председатель всеукраинского общественного объединения «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич на своей странице в Фейсбуке отметил пять требований, с которым представители малого и среднего бизнеса вышли с пикетами к дому правительства 29 апреля.

«С 1 мая 2020 года снять ограничения и запустить весь бизнес страны, при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований. На законодательном уровне отменить налоги с бизнеса, которому было запрещено вести предпринимательскую деятельность в период карантина. Ввести мораторий на проверки бизнеса, до проведения реформы контролирующих органов», – перечислил Сергей Доротич некоторые из требований к правительству.

На заседании правительства 29 апреля было принято решение о предоставлении нулевой ставки рефинансирования для предпринимателей, чей годовой доход меньше десяти миллионов евро в год, сообщает Министерство финансов Украины.

Опыт свой и скопированный

Политтехнолог Дмитрий Бачевский говорит, что «технологически», не учитывая специфику страны, решение закрыть рынки на период карантина – правильное.

«Однако, принимая такие решения, необходимо учитывать специфику страны и ее возможности по поддержке граждан, временно потерявших источники дохода. Слепо копировать опыт зарубежных стран в такой ситуации нерационально. И в ситуации с Украиной получилось так, что закрытие рынков стало неверным шагом», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он напоминает о том, что в европейских странах предусмотрены были «компенсаторы» для тех, кто в период карантина потерял доход.

«Украина такой возможности не имеет, поэтому возникла ситуация, когда людям запретили зарабатывать деньги, не предложив ничего взамен. Кроме того, население Украины намного беднее, чем в Европейском Союзе, и большинство граждан не имеют никаких сбережений. Лишение их возможности самостоятельно зарабатывать без оказания материальной помощи со стороны государства – это путь к созданию искусственного голода», – считает Дмитрий Бачевский.

Выступления предпринимателей, которые прошли по всей Украине, он сравнивает с голодными бунтами, поскольку граждане вышли отстаивать свое право на труд и заработок.

«В таких условиях сдерживать голодных отчаявшихся людей у государства больше никаких ресурсов нет. Руководство страны оказалось перед тяжелым выбором. Или продолжать действие запрета, который никто не будет выполнять, и тем самым полностью уничтожить авторитет государства и его законов. Или пойти на послабление, еще не достигнув пика эпидемии и рискнуть свалиться в новый виток роста заболеваемости»,- отмечает Дмитрий Бачевский.

Решение, принятое правительством, по его словам, также можно называть и «политическим».

«Это, по сути, как расписаться в собственном бессилии изменить ситуацию, в какой-то мере, эти действия ставят под сомнение вопрос о том, что у государства есть жизнеспособная стратегия борьбы с эпидемией и по спасению украинской экономики, а также план быстрого выхода Украины из кризиса», – подчеркивает Дмитрий Бачевский.

Уступка или рациональное решение?

Политолог Валентин Бушанский отмечает, что карантинные меры «очень жестко» ударили по представителям малого и среднего бизнеса, и поэтому сегодня власть идет на уступки социально-недовольным группам населения.

«В Украине нет большого капитала, нет многих транснациональных корпораций, нет огромных предприятий, которые кормили бы тысячи работников и сопутствующие предприятия. Украина выживает много лет за счет малого и среднего бизнеса – люди работают на небольших, по европейским меркам, предприятиях, обрабатывают свою землю, работают в своих магазинах, которые сейчас закрыты. В результате выросло количество безработных, многие предприятия закрыты, у граждан элементарно нет денег прожить еще неделю», – говорит Валентин Бушанский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, за время карантина украинцам довелось пережить «цинизм и тотальную несправедливость» по отношению к себе.

«Решение проблем эпидемии должны были базироваться на целевых мероприятиях, помощи социально незащищенным группам населения, научных исследованиях – ничего этого не было. Страна пошла по простому, но совершенно бесполезному пути. Теперь столкнувшись с тотальным социальным неудовольствием, «зеленая власть» пытается пойти на уступки, но это не уступки, а шаг назад перед давлением общества», – подчеркивает Валентин Бушанский.