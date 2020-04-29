Литва попросила помощи США в вопросе БелАЭС

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29.04.2020, 19:16, Новости дня

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс попросил заместителя госсекретаря США Стивена Бигана подержать позицию республики в отношении БелАЭС, сообщается на сайте литовского МИД.

«Мы должны работать вместе, стремясь сохранить свободу и независимость Белоруссии. Строительство Островецкой АЭС противоречит экономической логике. Это накладывает на страну огромный экономический груз и усиливает ее зависимость от России», – передает РИА «Новости» слова Линкявичюса.

Уточняется, что министр иностранных дел обратился к США с просьбой поддержать позицию Литвы по БелАЭС. По его мнению, проект не соответствует нормам экологической и ядерной безопасности, а также нужно выполнить рекомендаций ЕС по стресс-тестам перед запуском АЭС.

Кроме того, глава МИД Литвы заявил, что западные страны заинтересованы в политической, экономической и энергетической независимости Белоруссии.

Литва готова работать вместе, чтобы помочь Белоруссии достичь энергетической независимости, но соседняя страна также должна приложить усилия, добавил Линкявичюс.

Напомним, срок сдачи первого энергоблока Белорусской АЭС может быть отодвинут чуть ли не на год, так как Росатом испытывает трудности во взаимоотношениях с заказчиком. Ранее сообщалось, что Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на строительство БелАЭС.



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