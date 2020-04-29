Мнение: Отечественные электропоезда, тестирование беспилотников и страна с лучшими мониторами

29.04.2020, 19:15, Разное

1. Оказывается, в России тихой сапой возродили производство подвижного состава для железных дорог. Впервые чуть ли не со времён Российской Империи мы становимся продвинутой железнодорожной страной, со своими вагонами и локомотивами:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/v-rossii-sozdali-s-nulia-vysokotehnologichnuiu-otrasl-promyshlennosti-5d7135a22fda8600ac38fa16

СССР не производил пассажирские электровозы. Для нужд пассажирских перевозок в небольших количествах использовались грузовые поезда, переделанные в пассажирские, например ВЛ60П. Но даже их было выпущено сравнительно немного, всего около трех сотен. А основной парк пассажирских электровозов СССР покупал у Чехии. Шкода делала пассажирские электровозы для СССР. В их основу положен электровоз швейцарской фирмы Винтертур с приводом фирмы Сешерон, чехи закупили у них лицензию на производство. Всего было поставлено Около двух с половиной тысяч локомотивов разных моделей. Кроме того, одно время СССР закупал электровозы в ФРГ – у Сименса-Шуккерта – “модель К” и даже во Франции – у Альстома – “модель Ф”.

Сейчас пассажирские электропоезда делают на НЭВЗ, это ЭП1М, ЭП20 «Олимп». Они постепенно заменяют стареющие “Шкоды”.

2. Коронавирус коронавирусом, а беспилотники по расписанию:

https://ria.ru/20200403/1569537357.html

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству организовать тестирование и поэтапный допуск на российские дороги беспилотных автомобилей, сообщается на сайте Кремля. <…>

Срок исполнения – 31 мая 2020 года.

Если бы Россия успела внедрить беспилотные такси уже в этом году, это бы оказало помощь в борьбе с распространением эпидемии. Пока что, однако, основные производители не называют конкретных сроков массового выхода на улицу. Ясно, что скоро, но вот когда именно — в 2021 году, в 2022, в 2023, — ещё неизвестно.

3. Читатели прислали ссылку на разрешения мониторов по всему миру. Эти данные кое-что говорят о реальном уровне жизни в разных странах. Так, к примеру, в России разрешение Full HD (1920×1080) встречается чаще, чем в США:

https://gs.statcounter.com/screen-resolution-stats/desktop/russia

https://gs.statcounter.com/screen-resolution-stats/desktop/united-states-of-america