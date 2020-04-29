Amnesty International: в России, Азербайджане и Центральной Азии власти используют репрессивные меры при борьбе с коронавирусом

29.04.2020, 19:10, Новости дня

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором назвала “репрессивными и насильственными” меры против распространения коронавирусной инфекции, которые принимают власти многих стран бывшего СССР и Центральной Азии. Правозащитники отметили многочисленные нарушения прав человека в этих регионах под предлогом борьбы с эпидемией:

“По мере того как в регионе разворачивается пандемия COVID-19, создается впечатление, что многие правительства заинтересованы скорее в подавлении инакомыслия, чем в защите общественного здоровья”, – заявила Хизер Макгилл, исследователь Amnesty International в Центральной Азии.

Россия

В России после оптимизации системы здравоохранения многие регионы столкнулись с нехваткой больниц, медработников, средств индивидуальной защиты и лекарств и оказались не готовы к эпидемии. В Amnesty International подчеркивают, что из-за этого медперсонал многих медучреждений рискует заразиться коронавирусом.

Но вместо того, чтобы решать проблему, власти оказывают давление на медиков, которые пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. А на некоторых врачей и представителей профсоюзов даже завели административные дела, пишут правозащитники.

Некоторых пациентов с коронавирусом в России выписывают до окончательного подтверждения их выздоровления, а других не хотят лечить без подтверждения отсутствия COVID-19.

Также правозащитников Amnesty беспокоят факты закрытия на карантин целых больниц при обнаружении там больных с коронавирусом:

Отдельно в Amnesty International отметили ситуацию в Чечне, где на видео попали полицейские с пластиковыми трубами. Сообщалось, что они избивали людей, которых встречали на улице без масок.

Казахстан и Кыргызстан

В Казахстане и Кыргызстане правозащитники также выявили чрезмерные ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.

В кыргызстанском Караколе 6 апреля власти заварили двери подъезда многоквартирного дома, в котором жили десятки семей, после того как у одного из жителей выявили COVID-19:

В Казахстане власти также принудительно поместили в карантин несколько многоквартирных домов, запретив жителям выходить на улицу:

Беларусь, Таджикистан и Туркменистан

По данным правозащитников, главы Беларуси, Таджикистана и Туркменистана намеренно принижают серьезность пандемии и пропагандируют неэффективные меры лечения. Так, в конце марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ежедневное потребление водки убивает вирус, так же как и посещение саун и спортивных мероприятий.

До сих пор власти в Беларуси не предприняли никаких мер по физическому дистанцированию граждан, подчеркивают представители Amnesty.

В Туркменистане президент Гурбангулы Бердымухамедов запретил упоминать COVID-19 и посоветовал сжигать листья растения гармала, чтобы избавиться болезней. В стране до сих пор также нет заразившихся коронавирусом, по официальным данным.

Азербайджан и Узбекистан

Отдельно в Amnesty International указали на преследования журналистов и других лиц, которые пытались делиться информацией о ситуации с коронавирусом в регионе.

“Правительства Азербайджана и России привлекли к ответственности пользователей социальных сетей, журналистов и медицинских работников за то, что они указали на недостатки в своих постах и отчетах о COVID-19. Другие страны, например Узбекистан, ввели штрафы за распространение “фейковых новостей”, – заявила Хизер Макгилл.

В Азербайджане, как указывают правозащитники, власти использовали ситуацию с коронавирусом в качестве предлога для подавления оппозиции. Президент Ильхам Алиев 19 марта объявил о “новых правилах” на период пандемии COVID-19, включая “изоляцию оппозиции” в стране. Впоследствии активист оппозиции Тофиг Ягублу был арестован за хулиганство; за ним последовал правозащитник Эльчин Мамед, которого обвинили в краже. В Amnesty International считают эти обвинения сфабрикованными.

Правозащитники отметили преследование представителей независимого профсоюза “Альянс врачей” со стороны властей России.

Глава организации Анастасия Васильева была арестована за нарушение так называемого режима самоизоляции, когда она пыталась доставить защитные средства в больницы, а многие члены “Альянса” подвергались преследованиям и угрозам.

Не избежали давления и российские СМИ: “Новая газета” удалила статью, критикующую политику чеченских властей, после того как глава республики Рамзан Кадыров публично угрожал автору материала Елене Милашиной.

“Люди Восточной Европы и Центральной Азии заслуживают лучшего в эти трудные и сложные времена. Их правительства должны выделить все имеющиеся ресурсы для реализации права на здоровье и поставить права человека в приоритет при реагировании на распространение коронавируса”, – заключила Хизер Макгилл.