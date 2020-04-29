В Нижнем Новгороде полиция оштрафовала местных жителей за хоровод в лесу

29.04.2020, 19:10, Новости дня

Полиция Нижнего Новгорода задержала и составила административные протоколы на двух участников массовых гуляний в Стригинском бору, которые в выходные водили хоровод, несмотря на карантинные ограничения, – сообщается на сайте МВД по Нижегородской области. Остальных участников хоровода полиция пока разыскивает.

“В отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.6.1 КоАП РФ “Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения” – говорится в сообщении ведомства. Размер штрафа по этой статье может составить от 1 до 30 тысяч рублей.

Видео с танцующими в лесу Нижнего Новгорода людьми появилось в соцсетях. В местных СМИ предположили, что так верующие отметили “Красную горку” – первое воскресенье после Пасхи.

Однако издание NN.ru нашло в соцсетях пост предполагаемого участника хоровода. Он написал, что собравшиеся “проводили обряд воссоединения народа земли нижегородской с предками, с силами природы, а также пробуждения его ото сна и замороченного состояния, дабы не дать Русь нашу и всю Землю на поругание и полное закабаление путём цифровизации”.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возмутился поведением тех, кто участвовал в хороводе в период карантина:

“Как бы я хотел, чтобы тем, кто водил вчера хороводы в Стригинском бору, стало по-настоящему стыдно”, — подчеркнул он.

Это не первое массовое нарушение режима самоизоляции в Нижегородской области. В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре у 76 человек обнаружили коронавирусную инфекцию после после пасхальной службы, проведенной вопреки рекомендациям Роспотребнадзора и Патриарха Кирилла. Однако губернатор области обвинил в случившемся не монахинь, а москвичей и других приезжих в регион.

За последние сутки, по данным местного оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Нижегородской области COVID-19 подтвердили еще у 131 человека. Всего заболевших в регионе – 1794 человека.