Эксперты назвали самые эффективные стратегии сдерживания COVID-19

29.04.2020, 19:09, Разное

Эксперты провели масштабное исследование, в ходе которого попытались установить, какие стратегии сдерживания COVID-19 наиболее эффективны. Учёные из Бразилии оценили опыт стран, борющихся с коронавирусом на четырёх континентах, определив методы, позволяющие рассчитывать на высокий результат.

Сезар Манчейн, сотрудник Университета штата Санта-Катарина, пояснил о методах сбора данных. Чтобы полученный результат соответствовал действительности и был точен, учёные начали собирать данные в режиме реального времени, наблюдая за тем, как в мировых странах появляются новые пациенты с подтверждённым диагнозом COVID-19. Используя набор статистических функций, и моделируя развитие ситуации, специалисты начали получать кривые зависимостей. Обработав математическими методами полученные показатели, эксперты смогли сделать важные выводы.

Научные работники отметили, статистика показала, довольно ожидаемый результат. Мягкие карантинные меры оказались не столь эффективны, как более жёсткие ограничения. Главными же факторами успешной стратегии борьбы с коронавирусом является достижение высокого уровня дистанцирования населения, а также масштабное тестирование людей, с помощью которых выявляют бессимптомных носителей заболевания. В настоящий момент воплотить в полной мере эти меры сумели лучше всего в Южной Корее.

Бразильские специалисты отметили, разработанный ими механизм весьма точен и универсален. В перспективе они хотят его адаптировать под другие болезни и использовать для расчётов, чтобы наиболее эффективно бороться со вспышками разных вирусных заболеваний.